目前全國自來水漏水改善，已納入「解決五缺－穩定供水方案」推動，水利署10日表示，整體目標於120年將漏水率降至10％。預估每年可節水28,300萬噸，相當於1.3座石門水庫。

水利署說，早期自來水為加速擴建，自來水管線多埋設塑膠管（PVCP）其佔有率最高，但其耐久性與抗壓性較差，損耗性較高。近年來水利署與台水公司積極汰換，使其所佔比率下降，如北水處執行「供水管網改善及管理計畫」，至109年底已汰換管線長度約2,286公里，漏水率由計畫執行前之26.99％降至2020年底之11.90％，預定於2025年降至10％。除透過汰換老舊管線確實消弭漏水發生外，另採用水壓管理與漏水檢測等不同之執行主軸與策略，持續改善漏水狀況。

水利署補充，漏水改善的工作並非一蹴可成，以日本東京為例，亦是經過50年的努力，將漏水率由1960年的23％，降到2010年的3％。經濟部將持續督導台灣自來水公司及台北自來水事業處辦理改善漏水率相關計畫，已逐年有效降低自來水漏水率，避免浪費水資源。

(工商 )