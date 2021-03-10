民進黨公布黨內針對重啟核四民調發現，是否支持以綠電取代核電？有80.6％民眾支持、13.4％民眾不支持。對此，國民黨發言人江怡臻今(10日)在臉書批評，仔細思考目前能源政策，「民進黨顯然是自我感覺良好，片面的數據來做文宣也許可以蒙混過去，但是其實禁不起檢驗」。

民進黨公布黨內針對重啟核四民調發現，高達7成3民眾不知道核電佔整體發電量比例不到10％；如果在考慮核四耐震係數不足下，僅19.2％支持重啟，不支持者達71.8％。民調還顯示，對於台灣目前電力供應狀況，民眾的滿意度，多達73.6％滿意、20.5％不滿意。對於是否支持台灣推動能源轉型，70.9％支持、20.6％不支持。

對於民進黨的民調結果，江怡臻10日在表示，發展再生能源是全民所樂見的，但民進黨在綠能政策上缺乏整體的規劃也是鐵錚錚的事實，像是燃煤機組繼續運轉汙染空氣、藻礁可能會因為天然氣接收站的開發而被犧牲，現階段來看，民進黨的能源政策就是頭痛醫頭、腳痛醫腳，最後，頭跟腳都沒醫好，用犧牲人民健康與環境來填補綠能發電不足的漏洞。

此話，江怡臻認為，綠能並不是靈丹妙藥，沒有做好規畫也可能變成毒藥，如果民進黨急著提升綠能載量，就可能在未做好妥善評估的狀況下侵蝕台灣這片美麗土地，且蔡政府規畫台灣天然氣發電占比將在2025達到50%，這樣的目標卻是藉由犧牲天然藻礁所換得的，請民進黨好好檢討自己的綠能政策。

(中時新聞網)