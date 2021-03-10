藝術原是人類心靈與思想的創作結晶，在現代社會卻也是門好生意，紀錄片《瞞天過海：紐約史上最大贗品案》近期在Netflix上架，敘述了美國知名畫廊、經銷商、藏家之間一場藝術品真假大戰的真實案件，台灣業者指出，藝術品市場，不論畫廊或藏家，對於作品來源仍是要再三小心謹慎。

《瞞天過海：紐約史上最大贗品案》敘述從美國相當老牌的藝廊「M.Knoedler ＆ Co」因為畫廊總監安．弗里德曼認定為真跡，並對外銷售了知名抽象表現主義藝術家羅斯科的作品，最後經科學實驗室檢驗甚至經FBI調查後發現為贗品，被收藏家告上法庭，最後畫廊關閉的藝術圈醜聞。這些偽畫出於大陸畫家錢培深之手，透過藝術經紀商格拉菲拉·洛賽斯共售出數十幅，總金額高達8000萬美元。

台灣業者，紅野畫廊負責人李博文表示：「人畢竟是群體動物，常常一窩蜂，集體潮流意識，害怕寂寞，面對自我時容易顯得無助沒自信。」藝術的收藏，有時候也反應了這種一窩蜂的特性；多納藝術創辦人陳如鈊也指出：「收藏，是找自己喜歡的作品；投資，則是找別人喜歡的，若能兼具收藏和投資，何樂不為。」

李博文指出，其實無論是莫內、安迪沃荷、趙無極或草間彌生，作品剛問世時並未被多數人認同，逐漸高價後才引起關注。他認為：「藝術家的創作本來就是小眾及主觀，目的不是為了市場，才有透徹純粹的表現。」

陳如鈊表示，藏家務必要對作品來源小心掌握，通常要有畫廊及藝術家的保證書，年代久遠的作品無法取得藝術家證明，則建議查過去的拍賣紀錄或曾展出的紀錄、畫冊等，找專家鑑定也不可少。

此外，高價藝術品通常伴隨著不少的贗品。李博文建議買家必須選擇公信力高的藝術單位，日後若要捐贈給美術館或轉手，也才有較佳的機會，「因為下一個收藏者也都會要求交待作品來源」。

(旺報 )