台中市建築經營協會理事長賴柄源（右二起）對書店經營困難的今日，蔦屋書店每年營收能破三百億，且持續成長，感到十分好奇，特邀灣蔦屋書店總經理橋本龍之介至大師講座分享。（盧金足攝）

台日大不同！日本知名複合式書店「蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE」，被國際媒體選為全球最美20大書店之一，跨海來台展店已開設六家分店，台灣蔦屋書店總經理橋本龍之介10日在台中市建築經營協會大師講座，暢談台灣蔦屋展店戰略，深入分析台日書店市場、消費者走向，發現台灣人很愛住家附近開書店，但去書店少買書，書店內餐廳反而是消費強項，書籍成為集客媒介，民眾喜歡書店的氛圍，帶來相關營業項目驚人消費力，蔦屋樂觀期許在台灣展店以五十家為目標。

台中市建築經營協會理事長賴柄源出身機械業，對書店經營困難的今日，蔦屋書店每年營收能破三百億，且持續成長，如何逆勢成長，經營之道值得台灣借鏡，今日特別邀請台灣蔦屋書店總經理橋本龍之介到台中市建築經營協會大師講座，揭開蔦屋的營運勝利方程式。

橋本龍之介表示，台灣和日本書店經營不一樣的是，日本土地比較少，尋找開店地點困難度比較高，但來台灣開書店，面積從剛開始的160坪一直擴大到300坪，後來甚至到500坪的大空間，因為蔦屋來台灣展店經營項目，書店不只賣書，還加入咖啡店、餐廳空間、日本雜貨，餐廳與日本雜貨反而變成營業強項。

日本知名複合式書店「蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE」，被國際媒體選為全球最美20大書店之一。（盧金足攝）

蔦屋在台灣規畫的書籍種類，包括中日文書還有日本雜貨，值得一提的是，對書籍的擺設採主題規畫，不是以書籍大小作排列，舉例如一個區域為義大利的主題，包括漫畫書、旅遊及料理等書類，其他提案主題則有料理、旅遊與雜貨等分類。

橋本龍之介說，以書籍的銷售來看，台灣書籍市場是比日本小很多，但是民眾對餐飲及日本雜貨興趣很大，每次決定設立一家書店前，蔦屋集團都會先針對附近居民做問卷調查，從北中南站問卷調查分析，民眾對住家周遭開書店意願最高，但也發現有趣現象，「大家都希望開書店開在住家的旁邊，與書店為鄰，但是不會很想買書，而是去享受書的氛圍」。

「書店經營變成以書做為集客的媒介」，橋本龍之介表示，從餐飲及日本雜貨創造更多利潤，台灣和日本經營比較，台灣蔦屋的書籍銷售和日本雜貨約占營業額的50％，餐飲一項即高居一半，反觀在日本的營業額，書籍銷售高占80％，文具及生活雜貨佔20％，呈現文化的差異。

日本蔦屋書店到台中市七期展店，也成為台中的文化新地標。（資料照．盧金足台中傳真）

蔦屋目前在台展店計有六家書店，他說，目標是希望未來在全台灣開設五十間書店，正籌畫明年三月在台北大直開設新書店，今年在南部著手規畫新書店，台灣的書籍銷售，包括兒童書籍、女性雜誌等都很受歡迎，開發複合式的書店商機，不受網路書店影響。

日本人口一億五千多萬人，擁有蔦屋書店會員卡超過7000多萬人，相當於每兩個日本人就有一張蔦屋書店的會員卡，目前蔦屋在台灣的會員數差不多10多萬人。蔦屋書店在日本有1100多家，其中九州和台灣的面積差不多，九州蔦屋書店有100家，橋本龍之介看好在台灣展店達成目標。

橋本龍之介到台中市建築經營協會演講，以「CCC策劃的品牌和蔦屋展店戰略」為題，分享蔦屋書店為何自我定義為「生活提案業」，而非「書店業者」，在咖啡與購物商場的生活提案之外，佐賀武雄市圖書館的代管也成功帶近百萬人潮，這些創意的發想，正是蔦屋書店盈利的祕密之一。

橋本龍之介指出，近期台中市政店與交趾陶藝術家吳榮合作「花開現囍」特展，這個極少受到台灣人知悉的工藝意外大受好評，也讓展覽再延至四月，讓更多人享受蔦屋書店呈現的藝術盛宴。

(中時 )