行政院院會明將討論文化部所提「國立台灣歷史博物館組織法」、「國立台灣文學館組織法」草案，其中擬將原為4級機構的國立台灣歷史博物館及國立台灣文學館提升為3級機構。

政院表示，國立台灣歷史博物館是演繹台灣歷史多元論述的國家級博物館，為深化台灣歷史多元內涵，優化博物館組織效能，扮演中央地方跨域整合、文化資源加值應用等要角，有必要提升為3級機構。

政院也說，國立台灣文學館為我國唯一國家級文學博物館，為提升國立台灣文學館文學史研究能量，與強化鼓勵當代文學創作，同樣有提高其層級的必要。

(中時 )