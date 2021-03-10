華航（2610）2月貨運營收72.21億元，較前月減少5.21％；較去年同期增加43.31億元，增幅149.84％，由於2月僅有28天，實際上月內每日營收有2.58億元，高於1月的2.46億元，主因為艙位需求強勁及運能吃緊，艙位維持高裝載率，運價維持高檔。3月海運不少急單貨轉往空貨，市場運價加高約三成，營收會再加高。

華航2月份總營收83.36億元，較去年同期減少10.06億元，減幅10.77％，其中客運收入5.82億元，較前月減少24.28％；較去年同期減少50.79億元，減幅89.72％，主要還是受新冠肺炎疫情影響。

華航說明，市場腹艙運能持續受限，加上大陸復工及季末效應，3月市場貨況持續增溫。華航為掌握季末商機，每周貨機航班達126～130班次，較去年同期增加約15～20％。

華航指出，受到各國旅行限制、入境禁令等因素影響，今年國際客運仍以商務、留學生等必要需求為主。華航隨時關注市場動態，若政府解封邊境管制、縮短檢疫時間或與其他國家合作推出旅遊泡泡交流，將因應市場調整客運航班，滿足旅客需求。華航也積極規劃爭取季節性、主題性或企業加包機等商機，提供國人不同的搭機旅遊體驗，以多角銷售策略增裕營收。

貨運方面，由於歐洲、北美多個海運港口塞港，不少急單轉往空運，2021年貨運仍將受惠於市場艙位縮減，加上半導體、5G、電動車、防疫物資等對航空貨運的需求居高不下，持續暢旺。華航今年仍以貨運需求為主，以全貨機搭配客機腹艙載貨，機動調節運能，並依市場動態安排客運營運航線及班次。

華航現有18架744F及3架全新引進的777F貨機，今年可運用全貨機達21架，對於航網布局及航班調度都更有彈性，也將依市場需求及疫情發展，掌握高價包機及新航線需求，充分使用貨機運能提升載貨量及單位收益。

今年2月新加坡航空燃油平均價格為65.12美元/桶，較110年1月上漲7.11美元/桶，漲幅約12.3％；較去年同期漲幅約3.3％。

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