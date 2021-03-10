女星趙孟姿2019年和許孟哲結婚後，去年7月生下寶貝女兒Doreen，一家三口幸福美滿，10日她出席「juliArt高端髮肌健康美」活動擔任一日店長，也是她產後首度公開露面。她透露寶寶目前8個月大，自招當媽後個性變得很急，只要寶寶一哭「就怪全世界」，焦急到要老公「快點、快點」，讓許孟哲一度不習慣，不過她現在學會從容，找到當媽媽步調。

回憶寶寶6個月大時，趙孟姿半夜去上廁所，沒想到寶寶突然「碰」一聲，從床上跌到地板，她趕緊抱起寶寶，呆站在原地1分鐘，心想「我怎麼讓這種事發生！」她調閱監視器，發現她一離開，寶寶眼睛就立刻張開，找不到媽媽便開始扭動，不小心就滾下床。

事後她傳訊息給許孟哲，當時人在外打球的許孟哲已讀不回，讓趙孟姿很愧疚，後來才知許孟哲當時是調閱監視器，並沒怪她，也很抱歉當時打球不在家，讓她一個人顧寶寶。

趙孟姿當媽後個性容易急，尤其寶寶一哭更讓她緊張。（品牌提供）

(中時 )