女星趙孟姿2019年和許孟哲結婚後，去年7月生下寶貝女兒Doreen，一家三口幸福美滿，10日她出席「juliArt高端髮肌健康美」活動擔任一日店長，也是她產後首度公開露面。她透露寶寶目前8個月大，自招當媽後個性變得很急，只要寶寶一哭「就怪全世界」，焦急到要老公「快點、快點」，讓許孟哲一度不習慣，不過她現在學會從容，找到當媽媽步調。
回憶寶寶6個月大時，趙孟姿半夜去上廁所，沒想到寶寶突然「碰」一聲，從床上跌到地板，她趕緊抱起寶寶，呆站在原地1分鐘，心想「我怎麼讓這種事發生！」她調閱監視器，發現她一離開，寶寶眼睛就立刻張開，找不到媽媽便開始扭動，不小心就滾下床。
事後她傳訊息給許孟哲，當時人在外打球的許孟哲已讀不回，讓趙孟姿很愧疚，後來才知許孟哲當時是調閱監視器，並沒怪她，也很抱歉當時打球不在家，讓她一個人顧寶寶。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。