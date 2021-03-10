因疫情返台的陳思潔，近1年來為台東足球運動，注入清新活水。（莊哲權攝）

因疫情返台的陳思潔，近1年來為台東足球運動，注入清新活水。（莊哲權攝）

因疫情返台的陳思潔，近1年來為台東足球運動，注入清新活水。（莊哲權攝）

身上流著足球血液的陳思潔，從幼稚園就開始踢球，高中、大學赴美求學，繼續燃燒足球魂，去年4月因疫情返台，除參與各項足球活動外，也擔任台東縣體育會足球委員會粉絲專頁小編，讓更多家長願意帶孩子出來踢球，同時號召更多年輕人加入足委會，近1年的「疫」外時光，為台東足壇注入活水。

在台東縣立體育場上，長相清秀的陳思潔成了孩子王，帶著小朋友運球、頂球，一旁的家長悠閒地看著小寶具在球場上奔跑「放電」，陳思潔也不時地拍下活動照片，上傳到臉書粉絲專頁，邀請大家「快來體育場找我玩」。

陳思潔就讀幼稚園時，看到哥哥踢足球也跟著玩，一踢就10幾年，在豐里國小曾獲選13歲組足球國腳 ，到越南參加亞洲足球節活動，高中到美國求學，是足球校隊，上了華盛頓大學，仍繼續踢球，大一、大二都拿運動獎學金。

陳思潔在大學踢球吃足苦頭，以東方女性嬌小的身材，面對守後衛的西方精壯黑人，常一撞就飛出去，膝蓋不是淤青就是破皮，每次她把受傷的照片傳回家，都讓老爸很心疼，不過，在美國接受較完整訓練，體能跟球技都進步許多。

受疫情影響，陳思潔去年4月回台東，她說，剛開始因為課業中斷，非常焦慮，所幸憑著對足球的熱血，加上爸爸陳德勝接任台東縣足球委員會主委，這1年來，在多項足球活動中擔任裁判、工作人員或教球，並把粉絲專頁經營得有聲有色，被更多年輕族群看見。

陳思潔說，因為疫情，讓她有機會為家鄉的足球運動付出一點心力，是件很開心也很感動的事，足委會長輩居多，今年有不少年輕人加入，這次承辦體育署補助「足球運動熱區」免費教學，不少父母看到臉書後，都帶孩子來踢球，希望不分老少，大家都能為台東的足球努力。

(中時 )