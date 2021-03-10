台東縣在20幾年曾是足球運動重鎮，沉寂好一陣子後，在幾位有心的校長及地方人士推動下重振雄風，去年在全國賽事中，台東共拿下6座冠軍，剛上任的台東縣足球委員會主委陳德勝說，未來目標希望5級足球，能在台東落地生根。

20幾年前台東女足盛極一時，以台東高商為班底的木蘭女足更在國內創造旋風，成為台東的驕傲，但是後來沉寂了好一陣子，10多年前，在豐里國小校長蔡見明，及劉明川、陳東宏、楊志明等教練，及當時的台東縣足球委員會主委陳德勝努力下，台東足壇又現曙光。

陳德勝表示，在這批老園丁的辛勤灌溉下，台東足壇重振雄風，去年包括豐里國小，豐田國中、太平國小及台東大學，在全國性賽事中共拿下6座冠軍，對於地處偏鄉，資源匱乏的台東，非常難得。

值得一提的是，邁入第11屆的旭村盃少年足球邀請賽，已在全國踢出口碑，每年都有近50隊國內勁旅想報名參加，稱得上是讓台東足球風氣再度飛揚的重要關鍵。

陳德勝說，當初是豐里國小的家長會長，因為女兒陳思潔愛踢足球，他擔任了2屆共8年的足委會主委，見證了台東足壇的發展史，今年1月重作馮婦，再度肩負主委重任，希望台東從國小、國中、高中、大學、成人的5級足球發展能在地深耕。

他說，台東很多比較好的球員，國中畢業就被外縣市以更優渥的條件挖角，所以到了高中便出現斷層，雖然不利於台東足球推動，但是站在孩子立場，他們可以到更好的環境磨練球技，留或不留，見仁見智。

(中時 )