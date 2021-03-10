日本桌球甜心福原愛和台灣桌球王子江宏傑2016年結婚，育有1子1女，一家幸福和樂的形象深植人心，豈料近期傳出婚姻觸礁，福原愛更被拍到和異性出遊開房過夜，兩人也驚傳正在談離婚；福原愛偷吃事件在日本引起轟動，許多親友都跳出來說話，連家鄉熟識的79歲麵館老爺爺忍不住鼓勵她，「每個人都可能被妖魔化，希望妳克服」。

據日媒《東京體育》報導，福原愛昔日和江宏傑拍實境節目時，有特地帶他回家鄉宮城縣，讓江宏傑認識自己成長的地方，其中去了一間小愛從小吃到大的麵館「味の新宮」，麵館裡也有許多小愛的新聞和照片；而在這次福原愛陷入外遇醜聞，麵館老闆79歲的須藤哲二被問及此事，依然支持她，「小愛不是那樣的孩子」。

須藤哲二算是看著福原愛長大，他也記得去年1月小愛和江宏傑一起來吃麵的情景，兩人你一口我一口十分甜蜜，從互動就能看出關係非常親密；所以看到近期的相關新聞都令他難以置信，須藤哲二隔空鼓勵福原愛，他認為每個人都可能因為一些事情被妖魔化，但一定都能克服的。

3日福原愛被當地媒體爆出和一名上班族男開房過夜，事後她也坦承有這回事，但強調「一人住一間房」；儘管福原愛堅稱沒和其他異性睡一起，在不少人認知中以冠上她偷吃的罪名，當地有不少民眾為此對她感到失望。

(中時新聞網)