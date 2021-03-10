高雄近日治安事件頻傳，市長陳其邁、警察局長黃明昭出面強調掃除黑槍，打擊犯罪決心，黃明昭更為此特別拜訪雄檢、橋檢，與檢察長取得共識，未來查到具殺傷力槍枝一律要聲押，並且徹底溯源揪出上游工廠；黃在10日局務會議上，要求各分局長應主動負起轄區治安責任，讓民眾能安心、有感。

黃明昭指出，積極肅槍，涉槍案件立即執行聲拘、聲搜，追查溯源通路及改造工廠，減少黑槍來源；同時針對家暴高風險對象進行輔導訪查約制，通報相關單位介入處置。黃也下達分局長應落實掌握轄內治安重點的要求，妥適規劃勤務，落實轄區淨化作為，對特定治安顧慮對象掌握約制。

各分局對治安熱點、熱時、幫派聚集、易滋事場所及路段，執行各項臨檢掃蕩及路檢查察勤務，除加強可疑人、車盤查及檢查，防制治安事件發生，查究不法；落實轄內治安顧慮人口(尤其毒品、出獄人口)、幫派組合、經紀公司等查訪約制。

市刑大則是要針對幫派組織全力蒐報不法，擇期掃蕩並對資金流清理，斷絕不法所得。保大、各分局執行巡邏勤務採巡邏與路檢並行，並應將警示燈開啟，提高見警率，讓民眾安心。

黃明昭則指出，根據暴力犯罪統計，高雄去年在六都中列第3名，而今年跟去年比較，暴力犯罪增加2件，但皆已全數偵破，槍擊案件和去年一樣都是3件，且很快破案。奉市長指示，他已到雄檢、橋檢拜會檢察長，雙方取得共識，首先是具有殺傷力的槍枝，一旦查獲一律聲押，第二個則是要溯源，追查買賣通路以及改造的工廠，並會指派幹練、有幹勁的檢察官來指揮，達成檢警團隊合作。

(中時 )