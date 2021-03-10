中華電（2412）10日公布自結營收概況。2月合併自結營業收入為167.6億元，較去年同期增加，主要因為資通訊專案營收及行動銷貨收入增加，行動服務營收約略持平。營業成本及費用為130.1億元，較去年同期增加，主因資通訊專案成本與商品成本隨行動銷貨收入與專案營收增加而增加。營業淨利為37.5億元，稅前淨利為37.8億元，歸屬於母公司業主之淨利為29.8億元，每股盈餘為0.38元，較去年同期增加達12.8％。

累計前兩個月營收338.8億元、年增4.0％，EPS為0.78元、年增7.7％，與第一季財測達成率相較，營收、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

截至2月底止，光世代寬頻用戶數為362.3萬戶，60Mbps以上的客戶數232.9萬戶，其中，300Mbps以上客戶達46.3萬戶。MOD客戶數達206.8萬戶，行動通信總客戶數達1,134.6萬戶。

(工商 )