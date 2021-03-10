8吋晶圓代工廠世界先進（5347）10日宣布，將與國立陽明交通大學工業工程管理學系合作，進行「晶圓製造廠短期投片決策最佳化計劃」，委由工業工程及管理學系教授張永佳主持。

世界先進將透過此計畫發展一個準確率高、且能跨產品線地針對客戶需求及製造現場變動而即時進行調整的智能管理系統，將新式的最佳化演算法應用於半導體製造的排程規劃，協助公司進行智能製造與智能管理，有效提升產能運用與交期管理，為客戶創造價值。

世界先進資訊科技暨智能管理協理張永政表示，過去30年半導體業因工業3.0的改造，透過電子與資訊技術建立了高自動化的生產管理環境，也奠定台灣半導體生產的基礎。今日的工業4.0強調智能化發展，為產業帶來新的契機。由於半導體的生產週期非常長，對晶圓製造而言，生產排程的初始投片決定了生產線的效率計畫與客戶交期。此次與與陽明交通大學合作的創新開發，可以提供一個新式實時閉環控制來處理變異與最佳化，藉以提升生產效能與客戶服務。

計畫主持人張永佳表示，台灣的半導體產業是最早發展自動化與智慧化的產業。經過多年的發展我們可以看到各半導體廠在生產規劃的部份都已經使用大型的資訊系統進行輔助。但當客戶需求以及製造現場發生變動時，為補足大型資訊系統彈性不足的缺憾而需要在短期投片規劃的步驟中輔以人工調整。

張永佳表示，由於半導體製造的各項限制過於繁雜，此項作業經常過於耗時。在此次與世界先進的產學計畫中，希望能夠與其合作開發合於其生管人員使用的決策工具，藉由工業工程的專業協助提高其工作效率，奠定世界先進智能管理的基礎。

此項研究計畫預計使用數學規劃方法，搭配新式啟發式演算法，在滿足生產目標與各項製程與產能限制之下，產出符合客戶需求的短期投片計畫交付製造。由世界先進提供生產排程大數據，搭配生管人員提供實務面的各種決策條件，提升最佳化模型的準確度。當此模型運用到不同產品線時，亦能有效減少50～80％的人工排程負擔，增加生產投片的效率。

世界先進希望藉由此次與陽明交通大學工業工程與管理學系的計畫，將工業工程的系統性觀點帶入公司智能製造與智能管理的發展，在提升公司競爭力的同時，也為學校提供實作平台驗證所開發的研究方法，達到互助雙贏的合作效益。

(工商 )