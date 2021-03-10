總統蔡英文今天表示，面對新興的全球挑戰盼台灣和歐盟強化合作打造出堅韌、多元且可靠的供應鏈，對此歐洲議會議員發文高聲呼籲擴大與台灣合作。

駐歐盟兼駐比利時代表處、中華民國國際經濟合作協會（CIECA）、及位於布魯塞爾的歐盟亞洲研究所（EIAS）今天在布魯塞爾時間上午9 時舉辦「台歐盟供應鏈合作論壇」，蔡總統在開幕時以錄影影片致詞。

蔡總統指出，歐盟現階段貿易政策著重在亞太地區，她感謝歐洲議會友人和歐盟企業領袖，長期以來對連結台灣與歐盟所做的努力。今天的論壇深化台灣與歐盟的連結，有助鼓勵投資並創造就業，為未來成長奠定堅實根基。

歐洲議會議員安格魯（Engin Eroglu）在蔡總統發表致詞後在推特發文表示，今天論壇討論如何加強供應鏈合作，促進投資和貿易往來。作為強大可靠的合作夥伴，歐盟需要擴大與台灣的合作夥伴關係，並說謝謝台灣朋友們。

歐洲去年起受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊經濟，警覺許多重要產品供應鏈太單一化，一斷鏈對貿易甚至人民生計造成嚴重影響，因此強調要與理念相近夥伴共同建立具韌性及多元全球供應鏈重要性。

歐盟在今年2月公布其貿易政策檢討文件中，說明歐盟未來貿易新方向，強調將與理念相近的夥伴建立聯盟，包括透過廣泛的貿易協定，而歐盟的自由貿易協定是追求其價值觀和利益的加強合作的平台，並特別強調是與亞太地區，拉丁美洲和加勒比海地區的國家進行交流的基礎。

而在這份貿易文件中，歐盟雖未如數年前特別點出有意與台灣洽簽貿易協定，但強調與亞太地區理念相近夥伴建立聯盟也顯示出台灣的新契機。

歐盟曾在2015年發布新的貿易投資政策，提出邁向負責的貿易投資政策，推動符合現代經濟模式的貿易政策，考慮與台灣洽簽投資協定。隨後在2017年9月歐盟貿易政策報告文件中指出，已準備與台灣展開投資談判。

而今年公布的新貿易方向並未提到與台灣洽簽投資協定，對此歐盟並未進一步說明，2月回覆中央社記者對此詢問時回覆，指歐盟此時除了未與台灣進行投資或貿易談判外，沒有其他更多訊息。

(中央社)