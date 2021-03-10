婆媳間總是存在不可解的難題，一名網友分享了母親遭受婆婆的各種欺凌，包括「揪男親戚進房間觀賞哺乳」、「逼孫吃廚餘」、「擅剪結婚照」等，但他母親不但無所懼，反而挺著大肚子展開絕地大反攻，嚇得婆婆一個月內火速搬家。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」分享一篇Dcard題為「解決不了婆媳問題，就先解決婆婆」的貼文，文中女主角是台中人，個性十分嗆辣，後來嫁給在台北的丈夫，婆婆覺得她能嫁給台北的兒子，是她高攀，所以娶進門就沒給她好臉色看，對媳婦相當苛薄。

媳婦生下第一胎後，婆婆有天趁她哺乳，竟吆喝未婚的男親戚說：「房間有奶子可以看！」該名男親戚就這樣衝進房間觀看媳婦的「哺乳秀」，不僅如此， 婆婆還趁媳婦不在，餵孫子吃廚餘，趁她睡覺，就把她與兒子的結婚照拿出來，再把媳婦的臉全部剪掉。

婆婆的種種行徑讓媳婦忍無可忍，火大挺著第2胎大肚子，拿出婆婆所有照片到客廳，點了一把火開始燒，還對婆婆怒嗆：「下次就是燒房子，再燒掉妳的賤骨頭」。公公見狀立即拿出水澆熄客廳的火推，婆婆則嚇到腿軟，一個月後就火速搬家。

此文轉貼到臉書引起網友廣大討論，紛紛留言：「媳婦在餵奶，還叫別人進來看，這婆婆有病嗎？」、「想拜媳婦為師了」、「當遇到瘋婆時，自己比她更瘋就贏了」、「互相尊重…遇到不合理的事情要反駁，還要加倍奉還」、「遇到神經婆婆就要用神經的手段來治她」。

(中時新聞網)