由於新冠疫情還未見緩解，日本政府已決定東京奧運和殘奧會不開放來自國外的觀眾，東京奧運組委會也認為，為了安全起見，有必要將觀眾範圍限定日本國內。對此，據外媒透露，原本日本政府預估奧運會將會有900億日元的收入，恐會減少100億至150億日元，不得不用公費填補。

據《日本經濟新聞》報導，早在先前，日本政府已藉由多方會談，針對東奧會是否開放海外觀眾來做協調，然而，考量到若是疫情通過奧運會蔓延而擴大，將對日本醫療系統造成相當大的負擔，後果不堪設想，因此逐漸朝不開放海外觀眾的放向做規劃。

日本原先預計在奧運會期間，接納數量高達100萬的國外觀眾，然因日本國內疫情始終低迷，日本政府敲定不開放海外觀眾，將奧運會觀眾範圍限縮國內，而聖火傳遞將採用無觀眾的形式進行，這也創下首次奧運會無外國觀眾的紀錄。

該報導指出，東京奧運組委會逾去年公佈的預算指出，原本預計售票逾1000萬張，而先前已經向海外售出了約90萬張，估計門票收入將達到900億日元，相當奧運會總收入的12%。在以往，海外觀眾佔整體票數的1至2成，此次不開放海外觀眾，門票收入恐減少100億至150億日元。

(中時新聞網)