因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的香港國泰航空去年虧損高達216.4億元（港幣，下同，約台幣735億元），港府資助近300億港元，也無法彌補國泰的虧損。據港媒報導，香港學者及議員多數認為，國泰的經營狀況未見好轉，政府收回資金勢需更長時間，並稱國泰管理層愧對人民的納稅金。

香港中文大學經濟學系客座教授宋恩榮表示，政府不至於收不回資助國泰的錢，惟估計須用「相當長的時間」才可全部回收，在疫情的挑戰未減下，估計還需要1至2年航空業才能回復正常客運量，強調現在國泰應想辦法節省開支，避免虧損增加。

香港議員柯創盛說，國泰虧損已陷「長貧難顧」之境，亦是政府資助決定的一大預警，他批評國泰管理層若不盡快就業務定位作系統化的檢視，恐怕「無法回頭」，虧損將會成為「無底深洞」，他續指，「已經不是要求有錢賺，但起碼要做到收支平衡，班管理層要認真思考一下」。

香港政府去年6月動用土地基金向國泰資助273億後，持有國泰約6％股權，可委派2名觀察員進董事會，但沒有投票權及無權影響國泰業務營運，第1期保就業中，國泰航空以及旗下多間公司，包括國泰港龍及香港快運，合共獲批逾7億港元補貼，其中以國泰航空獲最多補貼，金額達4.58億港元，其他航空公司、國泰港龍獲發6900多萬港元、香港快運航空有限公司獲批2700多萬港元、香港機場地勤服務有限公司獲補貼7000多萬港元、香港華民航空有限公司獲412萬港元。

(中時 )