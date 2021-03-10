有網友好奇，每次他經過鎖行通常都相當冷清，沒有什麼客人光顧，這讓他相當疑惑，依照這樣的來客量該如何生存，「鎖行都怎麼活下來的？」貼文發出後就有網友指出，鎖行賺的不少，更透露看到店面沒人的其實賺更大，「裡面沒人的，通常是出門去開鎖」。

原PO在PTT上發文表示，他很好奇路上的一堆鎖行都是如何生存，更說明他觀察到通常鎖行不會有太多客人，甚至可以用冷清來形容，「我真的很疑惑，這樣的情況到底要怎麼生存下來？難道真的每天都會有鎖壞掉或需要開鎖的案子嗎？」

原PO更補充表示，他回憶上次踏入鎖行是在大學時期，當時是去買摩托車車鎖，從那之後就再也沒光顧過了，加上現在網路就可以輕鬆買到車鎖，「所以鎖行都怎麼活下來的？」貼文發出後不少網友回應，「印章才是本體」、「一半都有刻印章跟名片之類的」、「有些行業默默的，可是一直都在就一定有需求啊」。

另外，還有網友指出，鎖行其實賺的不少，尤其是出門去幫客人開鎖，「傻傻的，人家開一次鎖，不到5分鐘賺500以上，懂？」、「每天有多少人忘記帶鑰匙要找鎖匠開鎖」、「裡面沒人，通常是出門去開鎖」、「去打備份鑰匙啊，鑰匙不見去找鎖匠開鎖，換鎖」、「先前有鄉民分享一個月四、五萬的樣子」、「開鎖很貴」。

(中時新聞網)