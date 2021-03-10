澳洲將補助80萬個國內航班 支持航空業 20:432021/03/10 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，澳洲總理莫里森將周四宣布4月初至7月底，補助80萬個國內航班，以支持其重要的維珍與澳洲航空，提供小型觀光業者低利貸款，為振興觀光業的12億歐元紓困措施一部份。觀光是澳洲重要產業之一，產業規模逾600億澳元。 每晚參與培訓不怕累 花工4學生畢業前錄取台電 四方會談峰會料宣布財政協議 支持印度增產疫苗 (工商 ) #補助 #航班 #澳洲 #航空業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 年後想轉職 瞄準這五個產業 工作機會上看70萬個 16:422021/03/10 生活 去年基數低、歐美拉貨強勁 商億-KY前2月營收幾近翻倍成長 15:082021/03/10 財經 我是國王2／張國煒潛沉半年創星宇圓夢 全球首位會開777的航空老董 08:392021/03/10 財經 鳳梨外銷獎勵到年底 農委會急撇綁樁綠營縣市長選舉 19:332021/03/10 政治 旅遊泡泡開放後 林佳龍掛保證：業務隨時能配合 09:212021/03/10 生活 我是國王5／跨業結盟尋生路 「空中發表會」成熱話題 年終獎金未來「加倍奉還」 08:392021/03/10 財經 東台工具機及PCB鑽孔機訂單成長 2月營收增 19:492021/03/10 財經 華航2月貨運營收年增逾149％ 3月再上層樓 20:142021/03/10 財經 顏益財看好今年貨櫃船運市場 陽明2月營收會高於1月 15:132021/03/10 財經 陽明2月營收續創新高 大股東台航與台驊惜售 18:492021/03/10 財經 我是國王3／連公司微波爐都自己網購 原來「小K」的綽號是他取的 08:392021/03/10 財經 財經熱門新聞 全球金融市場泡沫暗湧 知名投資人曝兇手是他們 - 財經 中芯傳14奈米製程良率追平台積電 訂單排到2022 - 財經 台積電賺不到錢 抽中這兩檔爽賺8萬 - 財經 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 接棒領漲 金控五強市值飆 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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