路透報導，澳洲總理莫里森將周四宣布4月初至7月底，補助80萬個國內航班，以支持其重要的維珍與澳洲航空，提供小型觀光業者低利貸款，為振興觀光業的12億歐元紓困措施一部份。觀光是澳洲重要產業之一，產業規模逾600億澳元。

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