富旺（6219）受惠旗下「世界之翼」、「站前大時代二期」CD區等成屋銷售業績認列，挹注2月營收為1.44億元，年增225％；前二月合併營收1.88億元。富旺表示，今年前二月房市的買氣延續去年下半年的交易熱度，加上富旺針對潛銷期的建案採穩固成交策略，推進前二月簽約戶數達91件、年增90％，助力未來營運保持良好的成長動能。

富旺2020年稅後EPS達2.35元，創近六年獲利新高，每股將發放現金股利2元，以3/10收盤價22.85元計算，現金殖利率達8.75％。

觀察今年前二月六都合計移轉棟數達39,581棟、年增18％，創10年來新高量；其中，台中以年增27％的成績，締造六都中買氣最熱的城市。

富旺表示，受惠於台灣房地產產業處於低利率環境、游離資金豐沛等效應，創造整體房市買盤持續高漲，統計富旺全台5個尚未完銷的成屋及線上預售案，不僅詢問度大幅提升，且今年前2月的預約賞屋數也同步成長；尤其是台中地區，總價在1,000萬以內、2至3房產品，預約賞屋數更是明顯成長，顯然高購屋意願的族群需求強勁。

(工商 )