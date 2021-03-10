德國運動品牌愛迪達（Adidas）預估今年在拉美、亞太與大中華地區銷售成長兩到三成帶動下，整體銷售將回復成長，並把大中華區獨立成為一個銷售區。其去年總銷售額下跌14％至198.5億歐元，但當中線上銷售大幅成長至40億歐元。

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