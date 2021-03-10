愛迪達看好大中華等地區 帶動今年銷售回升 20:402021/03/10 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國運動品牌愛迪達（Adidas）預估今年在拉美、亞太與大中華地區銷售成長兩到三成帶動下，整體銷售將回復成長，並把大中華區獨立成為一個銷售區。其去年總銷售額下跌14％至198.5億歐元，但當中線上銷售大幅成長至40億歐元。 國際客戶拉貨強勁 岱宇、力山2月營收 同期新高 台驊營收獲利雙高 顏益財：全年展望樂觀 (工商 ) #愛迪達 #大中華地區 #銷售 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華電、台達電 組南向大聯盟 04:102021/03/10 財經要聞 捷流閥業接石化業訂單 2月營收微增 19:372021/03/10 財經 《航運股》台驊投控去年獲利創高 大聯大將取得一席董事 13:082021/03/10 財經 美女議員認愛／長腿美女鍾沛君戀愛ING 居酒屋廝磨饒舌才子 信義區同居 07:142021/03/10 政治 MOD愛爾達 獨家直播統一、中信、富邦主場賽事 14:262021/03/10 財經 瓦城泰統2月營收達5.21億 年增逾70％ 首季營運成長打底 15:452021/03/10 財經 波音甩疫情寒冬 2月飛機訂單創逾1年新高 08:502021/03/10 財經 網家2月營收35.55億元 寫同期新高 16:122021/03/10 財經 疫苗施打＋旅遊泡泡－餐飲四雄 中華徵信所叫好 04:102021/03/10 財經要聞 《電腦設備》研華Q1接單強勁 缺料干擾成長動能 15:242021/03/10 財經 《半導體》力成2月營收同期次高 3月起動能回升 11:432021/03/10 財經 財經熱門新聞 接棒領漲 金控五強市值飆 - 財經要聞 - 工商時報 囤房稅 第四戶起課稅2～4％ - 財經要聞 - 工商時報 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 台積電賺不到錢 抽中這兩檔爽賺8萬 - 財經 外資沒砍完 台積電爆空頭警訊？散戶小心技術面大風險 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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