中華電信於10日舉辦「新北智駕電動巴士研討會暨成果發表會」，展現其研發運行及營運的豐碩成果，並廣邀交通部、資策會、車輛研究測試中心及各界產業專家，針對國內智駕電動巴士政策與法規、基礎建設、科技創新及未來發展分享經驗。

中華電信自2019年起，受新北市交通局委託執行「新北市自動駕駛電動巴士系統測試運行計畫」，與勤崴國際、淡水客運攜手合作新北智駕電動巴士-智慧小藍車，是全台第一輛公車營運路線的智駕電動巴士（168路線），歷經長達1,339小時、運行6,618班次、6,768公里的測試，於10日發表三個多月不載客及五個月載客測試的豐碩成果。

中華電信表示，國內自動駕駛應用皆朝向公共運輸發展，主要期望解決國內公車、客運駕駛長期存在缺工及疲勞駕駛等議題，「新北市自動駕駛電動巴士系統測試運行計畫」於2020年8月3日開始進行載客試乘活動，提供民眾自輕軌崁頂站至淡海美麗新影城接駁服務，歷經五個月的運行，載客數逾1萬5千人次，經測試其由自動駕駛車轉為人工駕駛的脫離率低於2.6％，載客準點率達97％，其中民眾對於整體搭乘滿意度高達九成以上。

新北智駕電動巴士係透過C-V2X（Cellular vehicle-to-everything）蜂巢式網路技術，將周遭環境的號誌狀態與其他車輛、行人通行資訊送至智駕車平台進行運算，因此除透過本身的攝影機、光達得知環境狀況外，亦可額外透過C-V2X的通訊方式及路側攝影機、雷達等獲得道路資訊。

為提升智駕巴士的行車安全，該計畫也同時進行各項整合演練，提升智駕巴士的安全性，其中包含消防、車禍事故、智慧號誌燈異常及臨停車輛占用運行車道、營運流程等演練，以保障民眾生命財產安全為最重要之考量。

中華電信表示，透過此次計畫之研發、技術優化的過程、測試結果轉予新北市交通局，有助於市府未來針對監控中心的管理、智駕電巴的調校、車輛功能、路側設施提升安全性及營運服務的擴大建構。

未來也能將智駕巴士的服務延伸至觀光路線或社區接駁等服務應用。

(工商 )