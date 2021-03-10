美國科技股近期面臨大幅度修正，直至周二(9日)在10年期美債殖利率回落，激勵那斯達克大漲超過3%，費城半導體指數也強漲6%，帶動亞股周三早盤齊揚，但追蹤香港上市大型科技公司的恆生科技指數就算收漲1.9%，仍在周二就跌入熊市。外媒報導指出，這波科技股修正大陸跌得更慘，讓那些買進熱門股的投資人損失慘重。

據《華爾街日報》報導，恆生科技指數在不到3周時間下挫26%，金融市場突然轉向如滾雪球般，砸向今年早些時間入場買進熱門股的投資人，讓他們損失慘重。該指數的成份股包括大陸互聯網巨頭騰訊、電商巨頭阿里巴巴、智慧型手機製造商小米，以及線上點餐平台美團等30家大陸大型科技公司。

相較之下，那斯達克指數周一收盤較2月高點下跌10.5%，同樣進入修正區間，但大陸科技股卻跌得更深、更急促。

投資機構表示，全球科技股下跌的理由都一樣，都是由10年期美債殖利率陡升所致，削弱了大型科技股的吸引力，促使投資人將資金轉向至銀行、能源和其他波動性較小的股票。至於為何大陸科技股受到的衝擊較大，主要是來自大陸的龐大資金大幅推高這些公司估值。

安本標準投資管理(Aberdeen Standard Investments)駐港大陸股票部門負責人Nicholas Yeo表示，很難預測哪裡是底部，但他們認為這是一次健康的回調，市場也該有一次這種幅度的修正。大陸互聯網巨頭與科技巨頭的大好前景依然不變，但這些公司股價波動大，更是屬於新冠疫情期間，市場資金過剩的受惠者。

更重要的是，不像美國4大科技巨頭有強大業績支撐，以美團來看，早在1個月前，該公司市值超過3000億美元，成為大陸市值第3高上市公司。該公司總部位於北京，並以購物、外賣和訂票等業務為主，近期更進攻大陸社區團購領域，激發投資人看好前景，但該公司實際上的營業利潤非常有限。

就在這波科技股下殺當中，美團是最大受害者之一，從2月17日以來，美團市值蒸發3分之1，利用港股通買進港股標的的大陸投資人來說，這檔曾經是最佳熱門股的標的已經成為噩夢，近來港股通流出的資金也增加許多。

散戶增加市場流動性，並擴大市場交易金額，這類投資人已經成為去年疫情以來最活躍的一群用戶。

香港未來資產基金管理公司(Mirae Asset Global Investments Co.)基金經理Wei Wei Chua表示，當這類股票開始上漲，它的速度會非常快，但股票開始下跌，它崩解的速度也會令人難以想像。他表示，該基金管理公司已經把資金投入保險公司等周期性金融類股以及公用事業公司等抗跌資產。

花旗私人銀行(Citi Private Bank)亞太區投資策略主管Ken Peng表示，隨著經濟復甦快於市場預期，科技股暴跌趨勢不能避免。股市暴跌也讓很多散戶被套牢，先前受到多家券商追捧的短影音社群平台快手，一名35歲的投資人表示，他在該檔股票上市後賣出，近期打算抄底，股價卻一路跌，目前帳面損失1萬美元，持有另外1檔股票阿里巴巴更虧損20%，他難過的表示，近期不會再碰股票。

(中時新聞網)