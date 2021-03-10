民進黨中常會今天公布重啟核四民調顯示，6成民眾不知道核四蓋在斷層帶上，當考慮核四耐震係數不足下，不到2成支持重啟，且高達7成支持台灣推動能源轉型。對此，國民黨發言人江怡臻表示，民進黨的能源政策就是頭痛醫頭、腳痛醫腳，最後，頭跟腳都沒醫好，用犧牲人民健康與環境來填補綠能發電不足的漏洞。

對於民進黨宣稱能源政策得到多數民意支持，國民黨發言人江怡臻說，仔細思考目前能源政策，民進黨顯然是自我感覺良好，片面的數據來做文宣也許可以蒙混過去，但是其實經不起檢驗。

江怡臻表示，發展再生能源是全民所樂見的，但民進黨在綠能政策上缺乏整體的規劃也是鐵錚錚的事實；燃煤機組繼續運轉汙染空氣、藻礁可能會因為天然氣接收站的開發而被犧牲。

江怡臻指出，從現階段來看，民進黨的能源政策就是頭痛醫頭、腳痛醫腳，最後，頭跟腳都沒醫好，用犧牲人民健康與環境來填補綠能發電不足的漏洞；而綠能並不是靈丹妙藥，沒有做好規畫也可能變成毒藥，若民進黨急著提升綠能載量，就可能在未做好妥善評估的狀況下侵蝕台灣這片美麗土地。

至於蔡政府規畫台灣天然氣發電占比將在2025達到一半，江怡臻說，這樣的目標卻是藉由犧牲天然藻礁所換得的，請民進黨好好檢討自己的綠能政策。

(中時 )