推特執行長多爾西將把拍賣其2006年3月22日發出首則推文後所得，轉換成比特幣並捐給非營利組織GiveDirectly做慈善用途。迄台北時間周三凌晨一點，競標出價達250萬美元。身為著名比特幣支持者的他表示拍賣將3月21日結束。

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(工商 )

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