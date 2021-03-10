多爾西拍賣首則推文 競標出價已達250萬美元 20:542021/03/10 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 推特執行長多爾西將把拍賣其2006年3月22日發出首則推文後所得，轉換成比特幣並捐給非營利組織GiveDirectly做慈善用途。迄台北時間周三凌晨一點，競標出價達250萬美元。身為著名比特幣支持者的他表示拍賣將3月21日結束。 《半導體》聯發科2月營收站穩300億元 Q1首拚千億俱樂部 俄羅斯以國家安全為由 限制推特內容下載速度 (工商 ) #拍賣 #多爾西 #首則 #推文 #競標 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藝術品瞞天過海 業者藏家防贗品細查來源 20:042021/03/10 生活 2月營收齊躍升 台聚集團 Q1營收、獲利可期 04:102021/03/10 證券．權證 萬海美洲線大賺 董事會通過建造九艘1.3萬箱貨櫃船 18:012021/03/10 財經 南亞取得 全台首張放流水使用契約書 18:252021/03/10 生活 青創貸款後再加碼 文化部推加強文創產業升級轉型貸款專案 20:552021/03/10 生活 關注美債拍賣 美股開盤漲250點 特斯拉2日飆逾百美元 22:472021/03/10 財經 《電腦設備》研華Q1接單強勁 缺料干擾成長動能 15:242021/03/10 財經 研華董事長劉克振：首季接單史無前例強勁 16:352021/03/10 財經 《商情》日圓走軟 支撐日本天然橡膠續揚 10:182021/03/10 財經 比特幣站回20日平均線 12檔比特幣概念股看旺 04:102021/03/10 證券．權證 婆婆揪男親戚闖閨房欣賞媳婦「哺乳秀」 慘遭大反擊秒搬家 20:292021/03/10 社會 財經熱門新聞 全球金融市場泡沫暗湧 知名投資人曝兇手是他們 - 財經 中芯傳14奈米製程良率追平台積電 訂單排到2022 - 財經 台積電賺不到錢 抽中這兩檔爽賺8萬 - 財經 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 接棒領漲 金控五強市值飆 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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