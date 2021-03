美國娛樂巨頭迪士尼旗下的串流媒體服務Disney+,正式上線至今才16個月,付費訂戶數已突破1億大關。還算是新進菜鳥的Disney+,在競爭白熱化的串流媒體市場展現驚人的成長速度,對龍頭網飛(Netflix)的霸主地位逐漸構成威脅。

在《星際大戰》首部真人影集《曼達洛人》(The Mandalorian)、漫威影集《汪達與幻視》(WandaVision)等強檔片的號召下,Disney+訂閱戶數可望在2024年前達到2.6億里程碑。串流霸主網飛1月份時宣稱,已擁有2.037億訂戶。

迪士尼執行長包正博(Bob Chapek)在9日的股東大會上重申,串流業務被他列為公司發展的優先策略,迪士尼已設下Disney+平台每年推出100部以上新片的樂觀目標。

Disney+擴張速度飛快,超車Amazon Prime Video等對手,除了拜上市正逢其時、就在去年新冠疫情爆發的前幾個月之賜,及時上架熱門新片的策略也是留住訂戶的主因。Disney+的訂閱月費6.99美元起跳,相較其他串流服務便宜得多(今年稍後調漲到7.99美元)。

疫情讓迪士尼主題樂園、影業等傳統業務停擺,但居家避疫令助新興的串流事業爆炸性成長。除了影迷引頸期待的熱門強片《汪達與幻視》,上周在戲院上映的迪士尼最新動畫電影《尋龍使者:拉雅》(Raya and the Last Dragon),也同步在Disney+上架,收費30美元。

迪士尼的經營策略會因市場不同而異,以維持訂戶成長。例如在部分海外地區,將推Disney+外加Star平台的選項,Star是迪士尼在歐洲、紐澳、加拿大等地新增的頻道,主打「成人取向」的節目內容。

藉由重金投資籌製全新節目和電影,即便《曼達洛人》等熱門影集播畢,迪士尼仍看好訂戶不會流失。

(工商 )