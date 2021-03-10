繼去年推出文創產業青年貸款政策後，文化部今（10）日宣布，加碼推出「沒有年齡限制、不分企業規模大小」的「加強文化創意產業升級轉型貸款專案」，由文化部與信保基金合作，提供最高20億專屬文創產業的信用保證，並由文策院提供最長5年利息補貼，協助文創業者解決資金融通問題，健全文創產業發展。

文化部長李永得表示，執行青創貸款中，陸續發現申請條件中的3大問題，包含適用對象須符合45歲以下、限有立案業者才能申請及公司成立超過5年不能申請的規定。除超過45歲的業者被排除在外；也有不少文創業者反映公司經營須7至8年才會有成果，有資金周轉需求；一些非營利藝文組織也無法申請。

李永得表示，此次加碼專案特色在於申貸人不受年齡限制、不限成立公司久遠、《文創法》定義團體、非營利藝文組織或社團都能申貸，希望能幫助文創業者。以一部成本5千萬的電影為例，若受文化部補助2千萬，電影導演往往要為欠缺的3千萬抵押財產或壓低成本製作，但如今有加強貸款專案，即能在資金周轉幫上很大的忙。

文化部指出，去年推出的100億文創青創貸款優惠方案，是針對20歲至45歲且事業成立未滿5年的文創產業負責人，提供最高1800萬貸款及5年利息補貼。為進一步協助文創業者，文化部與信保基金自今年3月1日起，再度推出專屬文創產業的貸款信用保證專案。

在申貸額度部分，實收資本額超過1億且公司規模達200人的大型企業最高可貸2億元、中小企業與藝文類非營利組織最高8,000萬元；已取得政府補助合約、商業委製合約或著作權預售合約的業者，則可再加碼申請執行合約專案所需最高1億元貸款額度的方案。

貸款利率則以中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率（目前為0.845％），加上承辦金融機構加碼（以不超過2％為限）機動計息。除貸款利率優於一般貸款外，文化部也特別提供利息補貼方案，大型及中小型企業、藝文類非營利組織申貸時，在3000萬的貸款額度內，都可同步申請年利率最高2％、最長5年的利息補貼。

文化部表示，只要是持有創業家簽證、就業金卡或梅花卡其中一項的外籍人士也可申請。申請者僅需備妥身分證明文件、立案登記證明影本與財務資料、申請書表、貸款計畫書、個人資料同意書及無不良信用紀錄證明等，即可向文策院提出申請。而申請100萬以下貸款者，也將可透過「申貸快速通道」，儘速獲得核貸。

(中時 )