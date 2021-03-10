美聯社報導，中國大陸與俄羅斯簽訂太空合作的諒解備忘錄，雙方將共同興建月球駐人研究站，這是雙方太空新時代的開始。

中國國家航天局(CNSA)的網站上表示，國家航天局局長張克儉與俄羅斯航太署德米特里·羅戈津（Dmitry Rogozin），在星期二二簽署了關於該項目的諒解備忘錄。並表示「中俄兩國將合作興建具有長期自主運作能力的綜合型科學實驗基地，並且也可開放給其他國家使用。」但是這段聲明沒有給出具體的建造時間表。

其實，中國大陸的太空計劃可以說是俄羅斯培育的，初期階段大幅仰賴了俄羅斯的指導與技術支援，直到2003年，中國大陸終於達成首次載人飛行任務以後，大陸的太空技術才算是走出自己的路。但儘管如此，「神舟」太空船與俄羅斯的「聯盟號」仍看的兩者非常相似。

俄羅斯是國際空間站的建造者，但是近年來的表現有些黯然失色，重型火箭的開發停滯不前，直到去年12月，才終於完成安加拉A5重型火箭（Angara A5）的第2回成功試射。

相比之下，中國大陸這幾年的太空技術發展就順利的多，包括嫦娥5號帶回月球樣本，以及長征5B重型火箭的成功試射。下個月將進行第1座永久式軌道太空站的核心段發射，使用的就是長征5B火箭，之後會再進行4次載人發射，就是派人員到這座新式太空站上。

此外，大陸的「天問1號」火星探測器已在上個月進入火星軌道，現在正在準備釋於登陸器，如果成功，將成為僅次於美國，在火星上成功放下登陸器的第2個國家。在此之前，歐洲航太署的小獵犬2號(Beagle 2)斯基亞帕雷利號(Schiaparelli)都失敗了。

(中時新聞網)