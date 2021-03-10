先前大肆抨擊哈利王子與梅根專訪的英國名嘴皮爾斯摩根，在遭到觀眾瘋狂投訴，以及被節目嘉賓當面嗆聲後，已宣布辭去英國獨立電視台（ITV）的「早安英國」（Good Morning Britain）節目。不過皮爾斯摩根仍堅持，他不相信「幾乎所有從梅根口中說出的東西」。

「英國廣播公司」（BBC）報導，皮爾斯摩根表示，他相信言論自由，相信自己有權表達意見，並稱他不相信「幾乎所有從梅根口中說出的東西」，認為在菲立普親王住院時說出這種話，已對英國君主制和女王本人造成極大傷害，是一種「卑劣」的行徑。而若他需要為否定梅根的「汙穢誹謗」而辭職，「那就來吧」。

皮爾斯摩根還在推特上貼文，稱在花時間重新思考後，他仍不相信梅根所言；如果其他人相信，那也沒問題，因為他「很樂意為言論自由而死」，並感謝所有愛他和恨他的人。貼文還附上前英國首相邱吉爾的照片和其名言：「有些人對言論自由的理解是，他們能自由說自己想說的，但不容許任何人反駁。」

ITV則在聲明稿中宣布，在經過討論後，ITV已決定接受皮爾斯摩根的辭職決定。此改變將立即生效，隔天的節目將由其他人接手他的位置。

在皮爾斯摩根重砲抨擊專訪後，英國通訊管理局（Ofcom）已接獲超過4.1萬份相關投訴，為該機構17年歷史來的第二高，僅次於英國知名真人實境秀「名人老大哥」（Celebrity Big Brother）2007年出現種族歧視爭議時的4.45萬份。

(中時新聞網)