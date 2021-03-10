福原愛和江宏傑婚變傳言鬧了一週，今（10日）日本2大週刊持續報導兩人婚變後續，還指控江宏傑不顧小孩、拿愛媽和小孩當人質等，兩人所屬經紀公司稍早回應「福原愛、江宏傑皆是華研國際音樂簽約藝人，關於夫妻間的私事希望外界能夠給予空間，讓兩人一起平靜處理，謝謝大家。」並發9點聲明駁斥。

對於連日諸多不實報導，華研回覆如下：

1. 報導指出江宏傑要小孩告訴福原愛說：「江宏傑在哭。」就是拿愛媽與小朋友人質作戰一事並非事實，這項指控太可惡。

2. 江宏傑告訴福原愛，育兒是女人的工作，保姆費由福原愛一個人負擔均非事實。褓姆費雙方都有支付，育兒不是女生的工作，是雙方一起，且江爸江媽一直以來也有幫忙夫妻照顧小孩。

3. 報導指出江宏傑接受婚戒贊助並非完全事實，江宏傑本人有買結婚戒指給福原愛。

4. 報導指出江宏傑曾告訴福原愛：「沒有錢的工作為何要接？」這也絕非事實。江宏傑與福原愛參與多個公益活動代言，從來不是以金錢為考量。

5. 報導指出夫妻結婚4年多，福原愛身旁友人表示：「社群媒體的照片有些是假象，表示拍照時的幾秒間強顏歡笑。」此言論不清楚其友人目的是什麼。

6. 關於報導指出《女性SEVEN》周刊報導福原愛不倫事件，江宏傑在隔日發聲明指出：「沒有不倫事件」，此事並非事實，江宏傑沒有發表這項聲明。

7. 報導指出江宏傑與福原愛分居並非事實，截至福原愛在今年1月1日離開台灣前，兩人、愛媽與小朋友都住在高雄，且夫妻並沒有與公婆、大姑同住。

8. 福原愛在今年1月1號離開台灣前多次表示：「現階段愛媽與小朋友留在台灣會比較安心。」不清楚截至今日(3/10)多則不實指控背後目的為何，希望自稱福原愛身邊友人可以停止言語暴力並自律。

9. 報導中揭露有關藝人與客戶商業合約機密一事，恐將造成洩密之人法律責任。

(中時 )