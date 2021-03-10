網友分享長輩在家中製作潤餅的場景，只見配料擺了滿滿整桌，指出潤餅要包「油麵」才是王道。（圖摘自爆廢1公社）

網友分享長輩在家中製作潤餅的場景，只見配料擺了滿滿整桌，指出潤餅要包「油麵」才是王道。（圖摘自爆廢1公社）

台灣在地有許多特色美食，其中銅板小吃更是受民眾喜愛。不過就算同一種傳統小吃，在不同縣市竟也發展出不同口味。一位網友分享，南部家中長輩在包潤餅時會把「油麵」當作配料一起食用，引起熱議。不少網友更直呼，「沒加油麵就像少了靈魂！」

原PO在臉書社團《爆廢1公社》上拍照分享長輩在家中製作潤餅的場景，只見配料擺了滿滿整桌，不但有紅燒肉、高麗菜、豆芽菜、豆干等基本材料，更準備了2蛋絲、蘿蔔絲、雞肉絲、滷肉、油麵等食材，看起來相當豐盛。

其中，潤餅包「油麵」更讓不少網友大開眼界，因為通常北部潤餅只有包入花生粉、豆芽、紅燒肉等基本菜色而已，沒想到南部潤餅卻連麵也一併包入。原PO直呼，「有人愛南部包麵條的潤餅嗎？覺得有包麵條的才是王道。」

對此，不少內行人直呼，吃潤餅就是要加入麵條，沒加就像是少了靈魂。「真的，這才是南部正港的口味」、「一定要黃麵，超好吃」、「包麵條好吃！這就是南部的春捲」、「這個吃法才能夠飽」、「一定要麵條啊」。

網友指出，南部潤餅吃法不外乎就是加入「豆菜麵」，另外糖和花生粉更要加爆！除了麵之外，還有不少民眾會改加入米飯或炒米粉。「彰化婆家也會加油麵 然後香菜加爆；高雄娘家會包香腸」、「滿滿的油麵+花生粉+糖粉+蛋皮」、「一定要加油麵，還要灑很多花生糖粉，還要加蝦仁，菜，豆干，加豬肉」。

網友直呼，「有人愛南部包麵條的潤餅嗎？覺得有包麵條的才是王道。」（圖摘自爆廢1公社）

(中時新聞網)