衝國旅訂房業績，福容大飯店結合都市及休閒度假風格，在即日起至3月底前推出限時的「環台住福容 城市休閒配」專案，民眾入住任選1家福容城市型飯店，搭配1家福容休閒型飯店，最低平均每晚僅1千多元，讓民眾在適合旅遊的春季來趟城市、休閒一價滿足的划算假期。

「環台住福容 城市休閒配」即日起至3月底前可致電預訂，入住期間為3月至5月，能以優惠價格下榻1間城市型福容飯店及1間休閒型分店。若想入住遠離塵囂的福容花蓮店或福容墾丁店，可購買2晚共3899元的環山線，欣賞最美日出及東海岸壯闊美景，或享受南台灣熱情的溫暖陽光，在白沙灣、南灣、萬里桐戲水浮潛，到社頂公園尋梅花鹿；若想住超人氣的福容淡水漁碼店或福容福隆店，則可訂購2晚5899元的環海線，悠遊老街、觀賞絕美夕陽，或在騎單車遊東北角，享受福隆特有的海底溫泉。

位於景區的休閒型飯店固然坐擁優美風景，但想在繁忙生活中來趟輕便的輕旅行，城市型飯店便是好選擇，如位於建國花市旁的福容台北一館，搭乘捷運步行即可抵達；福容台北二館鄰近信義區，還能到動物園看可愛貓熊「圓寶」。

福容大飯店福隆店鄰近沙灘，房客可借單車到附近觀光、吹海風。（福容大飯店提供）

大桃園地區則有4家分店包含福容中壢店、福容桃園店、福容桃園機捷A8店、福容林口店，搭乘火車或機捷就可抵達，其中福容桃園機捷A8店還能享受兼具養生與美容的黃金美人湯；位於愛河旁的福容高雄店，附近即是最新打卡景點大港橋及流行音樂中心，還可到充滿藝術氣息的駁二藝術特區參觀。

走出福容大飯店淡水漁碼店，便可欣賞被譽為最美夕陽的美景。（福容大飯店提供）

福容大飯店墾丁店坐擁廣闊休閒空間，也可飽覽山光水色。（福容大飯店提供）

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