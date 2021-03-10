台中市潭子區農會10日召開理監事會議，進行推選理事長、常務監事及聘任總幹事。原任總幹事林淑茵在9席理事中握有5席支持，一般預料原應可輕鬆連任，不過投票過程出現插曲，其中1名理事可能年紀較大，將「同意」蓋成「不同意」，他自己發現趕緊塗掉改勾「同意」。

潭子區農會改選因兩派人馬競爭，且雙方實力不分軒輊，氣氛緊繃。在野派認為聘任總幹事選舉蓋錯章，形同無效票，聘任總幹事林淑茵的同意、不同意應為4比4，要求暫不聘任，使得會議一度叫停。

農業局作物生產科技正魏慧珍翻出農委會解釋函指出，「依農會法規定，總幹事聘任應以書面記名，但表決案在開票前可更改其表決內容，惟本人需於更改處簽章，並於會議紀錄中敘明，以明責任」。

魏慧珍說明，因該理事已更正勾選「同意」，事後並簽章說明同意聘任林淑茵，認定該票為有效票。選務人員統計林淑茵獲得5票支持，獲聘連任，引發反對派4名理事不滿，憤而離席。

(中時 )