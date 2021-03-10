日本最大書店與影音租借販售連鎖店「Tsutaya Bookstore蔦屋書店」在台灣已開設6家分店。台灣蔦屋書店總經理橋本龍之介表示，未來規劃在台灣展店50家，惟新店營業面積要在300～500坪之間，加上書店需要有足夠的人口與市場需求來支撐，因此好地點難覓。他說，蔦屋目前規劃明年3月於忠泰集團台北大直商場展店，台中也規劃在2至3年內開出第2家店。

橋本龍之介表示，書店是可以認識許多有趣的人的地方，但餐廳才是主要營利來源，包括文具雜貨、小型電器都是帶動書店營收的方式；換句話說，以書把人吸引到餐廳吃飯，所以，台灣蔦屋書店最大的強項，就是書店結合咖啡館，而台灣人走進書店不一定會買書，只想感受書店的氛圍，因此蔦屋業績約有一半來自餐飲的貢獻，另一半才是書籍與文具、雜貨的業績。不過，他強調，「如果我們只經營餐廳，客人也不會來！」

台中市建築經營協會理事長賴柄源表示，在網路衝擊下，對書店經營日益困難的今日，日本蔦屋書店每年營收還能突破300億，且持續成長，讓人感到十分好奇，因此今（10）日下午邀請橋本龍之介擔任3月份的「大師講座」主講人，以「CCC策劃的品牌和蔦屋展店戰略」為主題，分享蔦屋在日本與台灣的不同民情與展店戰略。

事實上，日本蔦屋書店之所以成為傳奇，除因被國際媒體選為全球最美20大書店之一，還有多方創意的規劃，在書店不斷關門、打折求生的今日，蔦屋書店在日本各地擁有1,100多家分店，所發行的「T-Card」會員卡，全日本持有人數超過7,000萬人，代表每兩個日本人就有一人擁有「T-Card」；而台灣6家分店、「T-Card」會員卡持有人數超過10萬人。

橋本龍之介這次到台中市建築經營協會演講，以「CCC策劃的品牌和蔦屋展店戰略」為題，分享蔦屋書店為何自我定義為「生活提案業」，而非「書店業者」，在咖啡與購物商場的生活提案之外，佐賀武雄市圖書館（2013）的代管也成功帶近百萬人潮，而這些創意的發想，正是蔦屋書店盈利的秘密。

橋本龍之介也獨家分享日本、台灣蔦屋書店的展店策略，包括台灣分店積極開發具有台灣特色的文化產業、文具用品等，每日都與許多文具業者開會。近期，蔦屋台中市政店與交趾陶藝術家吳榮合作「花開現囍」特展，這個極少受到台灣人知悉的工藝意外大受好評，也讓展覽再延至4月，都是令人眼睛一亮的創意。

橋本龍之介表示，不管是哪種生活提案，都希望不同背景的人都能在此找到最舒服的空間，他也對各界分享的好企劃表示歡迎。

(工商 )