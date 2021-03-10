供應吃緊 鉑金未來一年上看1,300美元 21:202021/03/10 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美債殖利率走揚及美元走強，貴金屬價格持續承壓，10日鉑金下跌0.4％，來到每盎司1,163.98美元。世界鉑金投資協會（WPIC）指出，去年鉑金供應短缺將近100萬盎司創新紀錄，今年鉑金供給赤字恐會惡化。瑞銀集團（UBS）分析師預測，投資需求增強加上供給吃緊的緣故，未來1年鉑金價格上看每盎司1,300美元。 台股開盤跳漲百點 台積電重返600元 關注美債拍賣 美股開盤漲250點 特斯拉2日飆逾百美元 (工商 ) #世界 #鉑金 #供應 #每盎司 #美債殖利率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美元多空分歧 200日均線是關鍵 04:102021/03/10 全球財經 科技股大逆襲 那指、費半強彈 20:262021/03/10 財經 新興債淨流入翻正 動能轉強 04:102021/03/10 投資理財 缺貨題材夯 元大未來關鍵科技ETF「硬」是不缺 16:412021/03/10 財經 三利多 法人續看好金價或金礦股後市 18:302021/03/10 財經 公債殖利率彈免驚 高收益債長線看俏 18:492021/03/10 財經 新債王岡拉克：美國年中通膨率將逾3％ 15:412021/03/10 財經 殖利率強彈近滿足點 美投資級債買點現 18:492021/03/10 財經 牛年大驚奇 六大壽險前二月海賺近千億 21:292021/03/10 財經 操盤心法－電子漲多整理，傳產金融輪漲 04:102021/03/10 證券．權證 跨國承銷、聯貸、設立據點... 拚新南向 永豐銀三路並進 04:102021/03/10 金融．稅務 財經熱門新聞 全球金融市場泡沫暗湧 知名投資人曝兇手是他們 - 財經 中芯傳14奈米製程良率追平台積電 訂單排到2022 - 財經 台積電賺不到錢 抽中這兩檔爽賺8萬 - 財經 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 接棒領漲 金控五強市值飆 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。