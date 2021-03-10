美債殖利率走揚及美元走強，貴金屬價格持續承壓，10日鉑金下跌0.4％，來到每盎司1,163.98美元。世界鉑金投資協會（WPIC）指出，去年鉑金供應短缺將近100萬盎司創新紀錄，今年鉑金供給赤字恐會惡化。瑞銀集團（UBS）分析師預測，投資需求增強加上供給吃緊的緣故，未來1年鉑金價格上看每盎司1,300美元。

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