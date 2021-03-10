可成（2474）去年處分大陸泰州廠，激勵去年度財報大賺211億元，在手現金部位更飆逾40億美元，因應營運需求，可成大手筆增資新加坡子公司、二家台灣子公司，總金額近40億元，令市場相當好奇增資的子公司日後營運方向。

可成董事會10日通過增資新加坡子公司9,100萬美元，此外也增資台灣100％持股之子公司益德、益盛，分別投資7.02億元，合計董事會通過的子公司投資金額將近40億元，由於可成先前就訂出車用、醫療、5G為三大轉型方向，大手筆增資子公司的動作，比財報本身更吸睛。

可成也於10日盤後公布去年度財報，因處分大陸泰州廠業外大補，可成去年第四季單季大賺138.73億元，每股稅後純益18.16元，創下單季獲利新高紀錄，累計2020年獲利達211.3億元，每股稅後純益27.65元。

其中第四季處分泰州廠，認列259.51億元業外收益之下，全季歸屬母公司淨利達138.73億元，較前一季度暴增2338％，年增302.2％，每股稅後純益18.16元，寫下單季獲利新高紀錄。

(工商 )