氣象局預報顯示，明(11)日東北季風減弱，除東半部地區有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲。北部及東半部高溫約24至26度，中南部25至28度。（氣象局提供）

氣象局預報顯示，明(11)日東北季風減弱，風場轉偏東風或東南風，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲；溫度方面，北台灣氣溫回升，北部及東半部高溫約24至26度，中南部25至28度，各地清晨夜裡低溫約16至20度，留意溫度變化適時增減衣物。

氣象局預報員陳伊秀表示，明天起東北季風開始減弱，環境風場轉為偏東風或東南風，東半部偶有局部短暫雨機率，其他地區大晴到多雲。

溫度方面，北部、東半部白天高溫約24至26度；中南部25至28度，各地深夜清晨低溫約16至20度，要注意溫差變化。

陳伊秀指出，不過周五(12)下半天又將有另一道東北季風增強，周六(13)、下周日(14)溫度會稍降，高溫約20至21度，大台北山區、基隆北海岸將有地形性降雨，東半部也有短暫雨，下周一(15)、下周二(16)東北季風再減弱，降雨區域將所減至東半部有局部短暫雨，不過各地低溫約16至19度，變化並不大，但仍建議是天氣增添衣物。

(中時 )