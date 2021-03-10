珍愛藻礁公投連署10日是最後一天，單日共收到3萬629份連署書，總計則有64萬4105份。公投總部負責人陳逸樺表示，雖然10日是最後一天連署日，但預計明、後天還會收到民眾陸續寄來的連署書，以近來每天平均近2萬件連署書來看，預估最後總份數將超過65萬份。

陳逸樺表示，近日志工們仍持續忙碌整理巨量文件並造冊，會按照期程在3月18日送交中選會，之後總部的任務將會是繼續培訓藻礁講師，持續深入到社區各地方推廣藻礁珍貴性。

(中時 )