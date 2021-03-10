美時（1795）2月自結合併營收達10.16億元，較去年同期大幅彈升95.4％，創單月歷史新高。

美時表示，2月雖受農曆假期影響工作天數較少，然外銷業務持續增溫，連續兩個月業績貢獻超過合併營收之四成，顯見亞太區域與外銷市場並重之雙軌成長策略執行有成。今年前2個月累計合併營收達22.2億元，年成長躍增75.8％，亦寫下同期歷史新高。

(工商 )