自行車族群2月營收大噴發！包括成車大廠的巨大（9921）、美利達（9914）、愛地雅（8933）以及零組件廠的桂盟（5306）與利奇（1517），2月合併營收分別激增4成、甚至翻倍成長，均創下歷史同期新高！

其中，巨大集團2月合併營收56.23億元，年增42.12％；前2月集團合併營收121.94億元， 年增40.08％。

巨大表示，全球自行車及電動自行車市場需求依舊強勁，巨大2月無論自有品牌銷售或是代工業務都明顯成長。以原幣計算，捷安特美國公司營收年增逾50％、捷安特歐洲公司營收成長逾20％、捷安特中國公司營收成長超過1.5倍。

此外，美利達集團受惠全球自行車市場需求持續強大，以及供料、產能逐步提高，船運、物流日漸紓解，2月合併營收達26.99億元，年增60.91％；前2月銷售台數達18.3萬台，年增50.05％，挹注前2月合併營收為48.29億元，年增43.74％。無論2月或是前2月合併營收，均創下同期新高，2月營收更是8個月以來的新高！

法人表示，目前自行車經銷商與零售端庫存依然偏低，自行車潛在市場擴大，支撐美利達傳統自行車及電動自行車出貨動能。以今年前2月為例，美利達電動自行車在歐美市場銷售成長約47％，而大陸內銷市場銷量甚至激增2.6倍。

全球金屬鏈條龍頭廠－桂盟集團，受惠於巨大、美利達等成車大廠訂單滿手，對自行車鏈條的需求持續攀升，加上歐美自行車修補市場暢旺，帶動桂盟2月合併營收高達4.71億元、大增101.36％，創下同期新高；前2月合併營收11.13億元，年增71.21％，業績相當亮眼。

此外，自行車代工大廠－愛地雅2月合併營收2.94億元，大增40％，前2月合併營收5.72億元，年增2.33％；自行車零組件廠商－利奇2月合併營收2.49億元，年增85.99％，前2月合併營收6.04億元，年增81.13％。無論成車廠或是零組件廠，業績同樣表現亮眼。

(工商 )