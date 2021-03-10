原PO貼出照片，讓大多網友佩服，直說不仔細看真的不會發現眼前有塊玻璃門。(圖取自爆怨公社)

行行出狀元，各行各業都有值得尊敬的地方，一名女網友分享，她的職業是大樓清潔員，今(10日)她被櫃檯小姐告知，主管念了一下，說她玻璃擦太乾淨，讓中午送便當的外送員差點撞破，而她也附上玻璃門的照片，發出後讓6千網友佩服，「這張照片有玻璃？」、「玻璃在哪呀？這太乾淨了吧」

女網友今在臉書社團爆怨公社上發文表示，自己是一名大樓清潔人員，今日突然被櫃檯的行政小姐叫住，對方轉告她，「大姐，主管說玻璃擦太乾淨，中午送便當的沒看到有玻璃，差點把玻璃撞破」。

原PO接著貼出玻璃的照片，讓大批網友看傻，直呼玻璃乾淨到看不見，「這真的有玻璃？」、「能讓顧客撞玻璃，是清潔人員的樂趣！」、「真的厲害欸，這個拍過去的照片就是玻璃了，看旁邊反光的地方就可以知道」、「超乾淨，看不出來有玻璃門」、「所以玻璃到底在哪裡？」，還有網友敲碗要原PO教學，「可以問妳擦玻璃的技巧嗎，認真」、「想知道玻璃要怎樣才能擦這麼乾淨」。

另外，有不少網友建議原PO，可以在玻璃上貼上告示，可避免今天的情況再度發生，「貼一張紙條寫，我是玻璃，小力一點」」、「可以貼張告示上面提醒，此處有玻璃」、「貼個橫向的logo貼紙，會比較安全，這看起來真的很像沒裝玻璃一樣」、「可以貼告示牌，不然小朋友一頭撞上去…」。

(中時新聞網)