美股和台股頻頻挑戰歷史新高，科技股在新冠疫情爆發後，價格大多上揚，前陣子才滑落，然而看似繁榮且無數的投資機會，知名投資人墨比爾斯卻警告，「全球金融市場的一些領域中，都有泡沫在形成」，並且直指最終根源的兇手是各家央行的錯誤政策。

綜合外媒報導，有「新興市場教父」之稱的知名投資人墨比爾斯（Mark Mobius）警告說，全球金融市場的一些領域中，都有泡沫在形成，尤其是較不透明的虛擬貨幣市場，以及一些因為莫名的原因而大受歡迎，但事實上卻虧損連連的企業股票。

墨比爾斯指出，央行的錯誤政策使得利率被扭曲到超現實的低水平，實質上就是鼓勵投資人到其他地方尋求回報。

對此，大陸銀保監會主席郭清樹也指出，許多企業飆高的股價是投資觀望者們擔憂的原因之一，他認為一些發達國家的金融市場，表面的繁榮往往跟實體經濟背道而馳，還擔心國外金融市場泡沫哪天突然破滅。

投資平台AJ Bell金融分析師Laith Khalaf卻持不同看法，他表示，現在確實出現了一些泡沫的特點，美股市場的估值也的確值得擔心，可伴隨全球經濟步入復甦階段，考量到各國政府和央行大量砸錢，主要經濟體的擴張可能會比預期要快，股價將迎來利多好消息，未來一段時間，預計也將繼續上漲。

但Laith Khalaf補充，不過對於風險還是不能視若無睹，定期定額的投資才是最理智的方法。

(中時新聞網)