羅麗芬-KY（6666）公告2020年財報，歸屬母公司稅後淨利1.04億元，EPS為2.2元。董事會決議大方配發現金股利2元，配發率超過九成。

營運倒吃甘蔗的羅麗芬，2020年在疫情逐步獲得控制，加上新品牌擴張、線上通路布建完成，業績逐季提升，第四季單季營收3.54億元、歸屬母公司稅後淨利6,455萬元，分別較第三季成長67％與156％。

該公司今年2月營收3,276萬元，年成長229％；累計1～2月營收8,969萬元，年增50％。三大面部品牌銷售已回到往年水準。

羅麗芬表示，今年除三大面部品牌銷售回復外，新增高端訂製品牌《莫克麗膚》專攻美容院內金字塔頂端客戶，線上品牌《伊姿佰EasyBio》將投入大量傳統媒體及新媒體全面覆蓋傳播、以及養生品牌《綺易康》全面布局中國逾4,000家美容院通路，預期新品牌營收將有大幅成長。今年營收可望回到2019年的高水準表現。

(工商 )