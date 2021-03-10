曾奪下2008年港姐冠軍的張舒雅，當選後1個月就請病假，直到卸任前也沒履行香港小姐的職責，被封為「最Hea（態度不認真）港姐」，更讓TVB震怒將她雪藏，不過其實家境優渥的她，當初也不是為了進演藝圈才來參選，如今消失幕前12年的她，被捕獲仍維持姣好身形。

張舒雅當選港姐12年來鮮少露面，偶爾會透過社群分享近況，而近年來她除了到處旅遊享受人生，也修讀珠寶設計課程，並幫忙打理家中生意，更和朋友合資開酒吧，據悉，張舒雅家裡經營珠寶行，財富雄厚、身家達到億萬。

張舒雅至今仍保有姣好身形。(圖／翻攝自IG)

張舒雅現專心幫家裡打理生意。(圖／翻攝自IG)

身高180公分的張舒雅，2008年參選香港小姐奪冠，不過當選1個月就向TVB請病假，並拒絕出席活動，不過在病假期間，被拍到在街上與男友親熱，還出入娛樂場所。

之後更退選世界小姐及國際中華小姐選拔，惡劣的工作態度惹惱TVB，因此把她雪藏，並禁止她出席2009年的「香港小姐」決賽，成為史上第一位禁止為下一屆「香港小姐」加冕的冠軍。

後來她只短暫當過模特兒就退隱，她事後接受訪問時也坦言，從沒考慮進演藝圈，當初會去港姐，除了是遵循父母想法，加上不想太快繼承家業才會去選，沒想到最後還奪冠。如今仍保養得宜的她，一雙長腿相當吸睛。

(中時新聞網)