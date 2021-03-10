台中市海線地區獲大型商場與遊樂園重大建設進駐，人潮帶來錢潮，繁榮地方。（盧金足攝）

土地物以稀為貴，台中市除了原市區土地行情飆漲，原縣區的地價也隨著市府重大建設陸續動工、完工，加上位處中台灣核心，台商加碼回台投資，釋出很多工作機會，居住需求增加，近3年住宅區土地交易均價漲幅，前三名行政區為神岡區45.2％、太平區41.2％、后里區34.9％，產業園區帶動房市發展，磁吸就業人口，周邊房市水漲船高。

內政部資料統計顯示，台中2018年至2020年住宅區土地交易價格，漲幅第一神岡區，2018年每坪均價16.8萬，2020年每坪均價24.4萬，漲幅45.2％；太平區2018年每坪均價22.3萬，2020年每坪均價31.5萬，漲幅41.2％；排名第三后里區2018年每坪均價14.3萬，2020年每坪均價19.3萬，漲幅也達34.9％。

太平區近年受惠台74號快速道路通車、台鐵高架化等利多帶動下，吸引眾多建商搶進購地，如惠宇、大毅、總太、陞霖、豐邑、富宇等品牌建商。

區域新案「陞霖太美」屬少數高綠覆建案，鄰近基地旁的二期新案正積極籌備中，專案經理呂嘉哲表示，太平產業園區自107年陸續完工後，為區域經濟帶來正向發展，因鄰近74號快速道路太原匝道，串聯大台中，距離七期、高鐵、中科及后科通勤便利，不少科技新貴看好區域潛力置產。

神岡區以透天別墅為主力產品，由於房市基期較低，房價漲幅較為明顯，當地指標建案如「里山禾樂」鄰近潭雅神綠園道、圳前仁愛公園，獲購屋者青睞。展裕建設預計今年第三季將在后里月眉段推出的大樓、透天產品，基地鄰近商場與遊樂園、后里中科，就業機會多，居住需增多。

住宅區土地漲幅，建商卡位推案，看好區域房市，土地搶手，產業園區開發，帶來就業人口，近來市府持續推動太平產業園區、擴大神岡都市計畫產業園區、神岡豐洲科技工業園區二期、中科后里園區等，迎來產業進駐為區域創造龐大就業機會，繼而帶動房市需求。

(中時 )