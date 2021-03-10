109學年UBA公開一級4強賽女子組佛光大學、世新大學爭奪決賽門票，佛光本季預、複賽連敗給世新，且其中一戰寫下13年隊史最高輸分，兩場比賽也只各拿到63、50分，進攻上面臨困難，佛光想扳倒頭號種子，得有超水準演出。

本季預賽、複賽兩度交手，佛光無人能擋世新新外援潔丹妮兒，儘管首度進入台北小巨蛋比賽，她有無空間感問題待觀察，但佛光本季少了提前挑戰WSBL的陳孟欣、劉昕妤兩大主力，如斷外內兩樑，只補進兩枚大一菜鳥李宜樺、黃意娟，勉強湊齊12人報名，戰力下滑不只一個檔次，反映在預、複賽都排第四，是球隊11年來4強資格爭取得最辛苦的一季。

佛光本季「一姐」王竫婷共打14場，平均15.9分、7.6籃板、2.6助攻、2.3抄截，隊友楊婉琳16場全勤平均可贊助12.6分、5.5籃板，兩人合扛得分重心，其他攻擊點不明顯，預期世新可能重點防守她倆的夾縫，小前鋒黃沁瑜、雙衛梁瑜玲、李宜樺乃至陳郁婷，若能跳出，尤其她們都有放三分冷箭能耐，或許會讓比賽出現變數。

但王竫婷如果防守上要力扛潔丹妮兒，多少影響進攻，向來苦工做足的林品漩、柳云涵，雖被賦予積極搶攻、果斷出手的使命，與替補中鋒黃靖雯，若能聯手減低潔丹妮兒禁區殺傷力，縱然世新還有林蝶、陳育緹等一票得分高手，小巨蛋卻永遠摸不著邊際，佛光教練楊淑淨或許巧婦難為無米之炊，我們卻始終相信，球是圓的。

(中時 )