內政部長徐國勇11日將赴立法院進行業務報告，報告內容涵蓋政府將直接興建社會住宅5萬2030戶，已達第1階段目標，並已盤點第2階段興建用地，於全國推動50案計1萬5,000戶社會住宅。

為落實8年20萬戶社宅目標，內政部表示，5萬2,030戶包含既有6,475戶、新完工1萬689戶、興建中1萬9,218戶、已決標待開工4,326戶及規劃中1萬1,322戶，已達第1階段目標；另外也已盤點第2階段興建用地，並督導國家住宅及都市更新中心於全國推動50案計1萬5000戶社會住宅。

在執行社會住宅包租代管計畫，內政部將結合地方政府、國家住宅及都市更新中心與6個直轄市租賃公會等共同辦理。計有15個地方政府開辦、71家業者參與，累積媒合計1萬3,451戶。

精進不動產交易管理方面，內政部表示，2021年1月27日修正公布「平均地權條例」、「地政士法」及「不動產經紀業管理條例」部分條文，明定揭露完整門牌（地號）、預售屋全面納管且須即時申報、增訂主管機關查核權及加重屢不改正罰責、納入預售屋紅單交易管理及定型化契約備查等規範，以提供更為透明、即時、正確的不動產交易資訊。

2020年8月公告修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」及修正發布「住宅租賃契約應約定及不得約定事項」，已自去年9月生效，明定出租人於租賃期間不得調漲租金，住宅修繕期間不能居住使用可要求扣除全部或部分租金等規範，以保障消費者權益。

(工商 )