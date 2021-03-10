富邦悍將與樂天桃猿進行中職最後一場官辦熱身賽，樂天派出洋投霸林爵，他去年效力富邦悍將時譯名為包林傑，而富邦則派出春訓異軍突起的年輕投手曾峻岳，此戰呈現投手戰，樂天靠馮健庭三壘打得到寶貴分，富邦直到9局下半才逆轉，最後就靠再見保送以2比1贏過樂天。

此戰樂天桃猿一軍球員都已返回桃園，因此只有包含林泓育的僅少數主戰球員參賽，而霸林爵去年還效力富邦悍將，但因為傷勢一場都沒丟就被解約，如今傷癒復出加入樂天，今日是他本球季首度熱身賽登板，對手正好就是前東家。

霸林爵繳出好投，4.2局僅被敲4安、1保送，另有5次三振，沒有任何失分，不過富邦年輕投手同樣有好表現，曾被總教練洪一中稱讚的曾峻岳先發2局，沒被敲任何安打、無失分，去年遭中信兄弟釋出的24歲投手劉劭威接手3局同樣無失分，他在春訓期間獲得富邦隨隊測試邀請，最後富邦給予正式合約網羅，此戰表現也讓人眼睛一亮。

雙方呈現投手戰，分數一路掛蛋，直到8局上半才有變化，富邦換投王尉永，余德龍敲安上壘後，馮健庭關鍵三壘打讓樂天終於攻下首分，不過富邦最後半局反攻，已投1局的蘇俊羽9下續投，不過一開始保送，之後捕手又發生失誤，一、二壘有人情況下林益全敲安追平，接著蘇俊羽又丟保送形成滿壘，最後王正棠選到再見保送，富邦單局3保送、1安打攻下2分，逆轉戰局。

(中時 )