台灣菸酒公司指出，紅標米酒產線調整為紅標純米酒，主要是因紅標米酒和紅標純米酒價差只5元，但紅標純米酒更受歡迎，為市場機制的調整。

台菸酒公司強調，民生用的米酒及料理米酒等用產品均維持不變，例如：米酒頭，料理米酒，米酒水，稻香米酒等系列產品產線維持不變，只有紅標米酒產線調整。目前紅標米酒、紅標純米酒在市場上銷售比為7比3，停產紅標米酒，可讓生產線安排更順暢。

紅標米酒為蓬萊米加食用酒精，紅標純米酒則100％都由蓬萊米製成。

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(工商 )