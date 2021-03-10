劉家凱不僅是蘇打綠、魚丁糸的吉他手，也是帥爸，寫歌、玩音樂、親子生活都是他的日常。他2003年加入樂團擔任電吉他手，更在休團期間至美國波士頓伯克利音樂學院 Berklee College of Music進修創作與吉他演奏，開始深耕創作、編曲、製作及各類型配樂，結合樂團及國外音樂進修經驗，發展融合東西方音樂的作品。

沉浸在各方頂尖好手匯集的音樂聖地，劉家凱持續與不同國情、文化底蘊交流碰撞，享受音樂的多元與獨特。還曾因為驚豔於墨西哥同學的好歌聲，主動為他創作新歌。這趟進修之旅雖遠，他堅持不帶任何過往包袱去感受一切。

伴著滿載能量與靈感回來，劉家凱先為經典跑車Porsche宣傳影片「Imagine Macan」打造爆發速度感與熱血的音樂篇章，接著為KIRIN淡麗Green Label啤酒電視CF更添陽光氛圍。他的創作不只出現在吳青峰的個人專輯，也參與了廣告作品的配樂製作，像是KIRIN、Porsche、Sofina、桂格等品牌廣告歌曲。

而他近期將帶來嶄新的歌曲作品〈別像個男人〉，並預告首發創作除了帥氣的吉他表現，還會開口唱歌呢！今天在社群發出的一則動態預告中，引發網友關注與討論「家凱要出單曲！」、「家凱唱歌了！」、「家凱背後的男人是誰？」

劉家凱推出首支單曲〈別像個男人〉(環球音樂提供)

新歌〈別像個男人〉是劉家凱第一首個人單曲作品，他表示，這次很開心參與了作曲、編曲、製作，嘗試了非常喜歡的featuring，在好友製作人的牽線下，這首以男人為主題的歌曲，更邀來了另外一位和自己截然不同風格的男人一起創作合唱。

劉家凱推出首支單曲〈別像個男人〉(環球音樂提供)

(中時 )